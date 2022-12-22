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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un küstah açıklamasına tepki: Dar bir kafayla hareket ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna- Rusya savaşına değinen Çelik, ''Savaş tahıl ve enerji krizinin ortaya çıkmasına neden oldu. Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi'' ifadelerini kullandı. 'Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda dar bir kafayla hareket ediyorlar' diyen Çelik, ''Fransa'nın Macron tarafından, dış politikasının sadece Erdoğan karşıtlığına indirgenmesi görüyoruz. Bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, işbirliği yerine çatışma üretmeye çalışan bir zihniyetin ürünü'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Macronun küstah açıklamasına tepki: Dar bir kafayla hareket ediyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

2023 bütçesi onaylandı. hükümetimiz ortaya koyduğu bütçesiyle, ileriye dönük olarak vizyon belgeleri ortaya koymuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Avrupa'lı dostlarımızın Ukraynalı mültecilere gösterdiği yaklaşımdan memnuniyet duyduğumuzu, ama aynısını Suriyeli mülteciler için de beklediğimizi dile getirdik.

Türkiye Ukrayna-Rusya savaşında barış için önemli bir konumdadır. Geçtiğimiz yılın, ileriki yıllarda bakıldığında en önemli bakılacak olan konunun Ukrayna-Rusya savaşının bütün ezberleri bozan bir tablo ortaya çıkarmasıdır. Bundan sonraki gidişat bu savaşa karşı alınacak önemlere bağlıdır.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda dar bir kafayla hareket ediyorlar.

Fransa'nın Macron tarafından, dış politikasının sadece Erdoğan karşıtlığına indirgenmesi görüyoruz. Bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, işbirliği yerine çatışma üretmeye çalışan bir zihniyetin ürünü.

Dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyacı var.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Tahıl krizinde, fakir ülkelerin karşı karşıya kalacağı kıtlık, Cumhurbaşkanımız liderliğinde aşılmıştır. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı, dünyanın yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

KIBRIS'IN GÖZLEMCİ ÜYELİĞİ

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler, müttefiklerimizin Yunanistan'ın şımarıkça yaklaşımlarına destek vererek, vizyonsuz bir tavır ortaya koymuştur.

KKTC'nin gözlemci olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alması oldukça kıymetlidir.

DÜNYA KUPASI TARTIŞMASI

Dünya kupasının bir İslâm ülkesinde düzenlenmesi üzerinden provokasyon yapıldı. Dünyanın futbolla adı anılan ülkelerde uygulanan yasakların Katar'da nasıl çifte standartla anıldığını gördük.

17-25 Aralık, devletimizin egemenliğine en sinsice saldırılardan biridir.

TÜRKİYE DOĞALGAZ MERKEZİ OLUYOR

Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu oldu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ermenistan gerilimi artıran adımlardan uzak durmalı.

Taliban'ın kız öğrenci yasağı

Kız çocuklarını eğitimden mahrum etmek demek, sadece kadınları değil bütün insanları cehalete mahkum etmek demektir. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Enerji alanında büyük bir oyuncu konumundayız.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıklıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali.

​FIFA, Dünya sıralamasını açıkladı.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

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