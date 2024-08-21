AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Manisa'da hamile kadına şiddete tepki: Kadına şiddet insanlık dışıdır

Manisa'da Yılmaz Akman (37) isimli şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı (19) sokak ortasında öldüresiye dövmüş; çevredekilerin de engellemek müdahalede bulunmadığı vahşet infiale neden olmuştu.

Sokak ortasında hamile kadının darbedilmesine tepkiler yağarken olaya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik vahşeti lanetledi.

Çelik, resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

"Kadına şiddet insanlık dışıdır"

Kadına yönelik şiddetin yasal olarak suç; ahlaki olarak da insanlık dışı olduğunu ifade eden Çelik, "Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir." dedi.

Paylaşımında kadına yönelik şiddetin insanlık dışı ve tüm insanlık için tehdit olduğunun da altını çizen Çelik, "Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz.

Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!" ifadelerini kullandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz.



Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır.



Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 21, 2024

Ne olmuştu?

Manisa'da Yılmaz Akman, dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı sokak ortasında öldüresiye dövmüş, çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Akman'ı polis kurtarmıştı.

Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana gelmişti.

Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başlamış yumruk darbeleriyle yere düşürmüştü.

Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurmuştu.

O vahşet anlarına çiftin üç yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izlemiş ve bu da büyük tepki çekmişti.







