AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK sonrası açıklama yapıyor.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Vatandaşlarımız güçlü şekilde sandık iradesini korudu. Cumhur İttifakı ve AK Parti Meclis'te çoğunluğu elde etti.

Kampanya süreci tamamlandı. Sandık kuruldu. Sandığın kurulmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz.

Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi. İmamoğlu ve Yavaş milletimize karşı yalan beyanda bulundu. CHP Genel Merkezi seçimlere ilişkin manipülatif açıklama yaptı. Dünden beri oyların sayılmasıyla bir kampanya ile karşı karşıyayız. Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ BİR REKORA İMZA ATTI"

Kampanya süreci tamamlandı. Sandık kuruldu. Sandığın kurulmasıyla birlikte bir tablo ortaya çıktı. Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancı bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Dünya gıpta ile bakmıştır. Vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması örnek olmuştur. Siyasi tarihin konusu budur. Vatandaşlarımız iradesi darbelerle sürekli budanmıştır, işlemez haline getirilirmiştir. Vatandaşlarımızın sandık iradesine sahip çıkmıştır. Yüzde 90 katılım olmuştur. Her bir vatandaşımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız açık ara önde bitirmiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı Meclis'te güçlü bir çoğunluk elde etmiştir. Cumhurbaşkanımızı gösterilen teveccüh yeni bir rekora imza attığını göstermektedir.

"CHP KLASİĞİ ÖNÜMÜZE GETİRİLDİ"

Dünden beri bir kampanyayla karşı karşıyayız. CHP klasiği önümüze getirildi. Oldu bitiyle aday önümüze getirildi. 'Ezici çoğunlukla alacağız' diye bir propaganda çalıştırılıyor. Arkasında da buna karşı çıkan her kesime bir dayatma yürütülüyor. Listeler yayınlanıyor. Hangi bürokratların görevden alınacağına dair listeler yayınlıyorlar.