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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten önemli açıklamalar
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

TOGGa talep yağıyor

TOGG'a talep yağıyor

CİMER'e 6 binden fazla başvuru yapıldı.
Büyük bir gürültü koptu

Büyük bir gürültü koptu

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.
Sokağa düşmüş Allah kurtarsın

​Bakan Soylu'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

​Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor.

Bahçeli: Türkiye Yüzyılı'nın dünyaya yayılması mücadelesine varız.

Yolun ortasında inmek zorunda kaldılar.

​PKK/YPG'nin sözde sabotaj sorumlusu Ersin Şahin etkisiz hale getirildi.

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