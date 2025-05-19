AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e 'diktatör' tepkisi: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yerel bir diktatör' olarak niteleyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir." diyen Çelik, "Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş." ifadelerini kullandı.
Çelik'in paylaşımı şöyle:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.
Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur"
Ayrıntılar geliyor...