Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten Pınar Gültekin açıklaması
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı'ya tahrik indirimi verilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Pınar Gültekin açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin davanın 13. duruşması, dün görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın, 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

  • Ardından ceza haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi. Mahkeme heyetinin kararı infiale neden oldu. Sosyal medyada karar büyük tepki topladı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

'HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

Pınar Gültekin davasında karar verildi
GÜNDEM
Pınar Gültekin davasında karar verildi

Pınar Gültekin duruşmasında sanık avukatından tüyler ürperten savunma: Durup dururken 'öldüreyim' demedi
FOTOĞRAF 32
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Türkiye'nin kanını donduran Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar verildi.
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Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrikle 23 yıla indirildi.
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Yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi.<br><br>
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Karar tepkileri beraberinde getirirken katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın avukatının duruşmada yaptığı skandal savunma ortaya çıktı.
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\"DURUP DURURKEN PINAR'I ÖLDÜREYİM DEMEDİ\"<br><br>Avukat savunmasında, \"Müvekkilim durup dururken gideyim şu Pınar'ı öldüreyim dememiştir\" dedi.<br><br>
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\"CANAVARCA HİSLE HAREKET ETMEDİ\"<br><br>Müvekkilinin canavarca cinayet işlemediğini savunan avukat, \"Müvekkil, canavarca hisle hareket etse başka türlü öldürürdü ellerini bağlayarak vs şekilde öldürürdü ama müvekkil, maktül hiç hareket etmediğini anlayınca gidip benzin alıp yakmıştır, amacı suç delillerini gizlemektir.<br><br>
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\"İTİRAF ETMESEYDİ CESET BULUNAMAZDI\"<br><br>Adalet tecelli etsin deniyor ama müvekkilim itiraf edip cesedin yerini gösterdiği için bu aşamaya gelinmiştir yoksa maktulün cesedinin bulunması mümkün değildi.\" savunmasında bulundu.
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Pınar Gültekin duruşmasında sanık avukatından tüyler ürperten savunma: Durup dururken 'öldüreyim' demedi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet kararı "haksız tahrik" ile 23 yıla indirildi. Karar tepkileri beraberinde getirirken, duruşma sırasında Avcı'nın avukatının savunması ortaya çıktı. Sanık avukatı, müvekkilinin "durup dururken Pınar'ı öldürmediğini" ve cinayeti 'canavarca hisle' işlemediğini öne sürdü. Avukatın açıklamaları sırasında mahkeme salonu buz kesti.
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