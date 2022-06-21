AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin açıklaması

Türkiye'yi sarsan kadın cinayetlerinden biri olan Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin davanın 13. duruşması, dün görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın, 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ardından ceza haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi. Mahkeme heyetinin kararı infiale neden oldu. Sosyal medyada karar büyük tepki topladı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

'HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

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Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 21, 2022

GÜNDEM Pınar Gültekin davasında karar verildi