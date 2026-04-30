AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sumud Filosu'na müdahaleye sert tepki: İsrail'in barbarlığını lanetliyoruz

09:2430/04/2026, Perşembe
İsrail güçleri, Yunan karasularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu; kurtulan 17 tekne Yunan sularına girdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "İsrail, filoya saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işledi" dedi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlık ittifakını hedef alan barbarlık"

"İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz"
