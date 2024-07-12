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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YRP Başkanvekili Aydal'a tepki: Çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Seren Som
13:26 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ömer Çelik - Doğan Aydal
Ömer Çelik - Doğan Aydal

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.


Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.


Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır.


Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"





#AK Parti
#Ömer Çelik
#Doğan Aydal
#Yeniden Refah Partisi
#Recep Tayyip Erdoğan
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