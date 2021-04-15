AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan Bakan Dendias'a tepki: Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelen Yunan Bakan, ortak basın toplantısında haddi aştı.
Basın karşısında Türkiye hakkında tehditvari ifadeler kullanan Dendias'a Bakan Çavuşoğlu çok sert tepki gösterdi.
"Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz"
Toplantının sona ermesinin ardından Dendias'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Twitter hesabından isim vermeden Yunan Bakan'ı hedef alan Çelik, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.
Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir.
Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2021