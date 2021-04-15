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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan Bakan Dendias'a tepki: Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi. Çelik, "Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelikten Yunan Bakan Dendiasa tepki: Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelen Yunan Bakan, ortak basın toplantısında haddi aştı.

Basın karşısında Türkiye hakkında tehditvari ifadeler kullanan Dendias'a Bakan Çavuşoğlu çok sert tepki gösterdi.

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"Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz"

Toplantının sona ermesinin ardından Dendias'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Twitter hesabından isim vermeden Yunan Bakan'ı hedef alan Çelik, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın "savaşa hazırız" sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Bu tip kötü şakalar yapmayın
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik, Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' sözlerine ilişkin, 'Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır.' değerlendirmesinde bulundu.

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