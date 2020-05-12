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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur

AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Tartışmayı başlatan biz değiliz. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün kahramanlarımızın, hemşireler günü.

Batı 'Yaşlılarımızı koruyamadık' itirafında bulunuyor.

Sağlıktaki devrimler hazırlıklı olduğumuzu gösterdi.

Dünyaya örnek olacağımız daha çok iş var.

Tüm sağlık personellerimize minnettarız.


DARBE İMASI TARTIŞMALARI

Tartışmayı başlatan biz değiliz. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur.

Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır.

Libya'da darbeci Hafter, Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Atılan roketler büyükelçiliğimize yakın bir yere düştü. Bu kabul edilemez. Hafter savaş suçu işlemektedir. Eğer insanımız hedef olursa, Hafter meşru hedef olur bizim için.

Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız hedef alınırsa Hafter güçlerini bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açıkça söylüyoruz.

Suriye'de Anayasa çalışmaları devam edecekse İdlib bölgesinde kalıcı ateşkesin sağlanması buna en büyük katkıyı verecektir.

Bu mesele geçmiş değil. Bundan sonra tedbirlere ne kadar uyarsak, sokağa çıkma yasağıyla ilgili konularda ne kadar titiz olursak, kuralları ihlal etmezsek daha güçlü normalleşme dönemlerine ulaşacağız.

(HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalar) Bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı.

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