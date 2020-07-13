AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun​​

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

#Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun.



Ermenistan’ın #Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz.



Şehitlerimize rahmet diliyoruz.



Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 13, 2020

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