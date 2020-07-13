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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun​​

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

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