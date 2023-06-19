AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fahiş kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz

Erdoğan'ın biyografisindeki Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi:

Türkiye Cumhurbaşkanı geçiyor. Bu itirazı getirenler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı itirazı getiriyorlar. Bilmediği için soranlar da var, bir taraf da rejim tartışması çıkarmak için yapıyor bunu. Zaten Türkiye Cumhurbaşkanı demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı demektir. Geçmiş Cumhurbaşkanları döneminde de bu şekilde yapılmış. TDK diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diye bir ifade tekrar olur. Bu zaten o manaya geliyor. Tartışma yok burada. YSK da bunu bu şekilde kullanmaktadır. Burada 'cumhuriyet ifadesi niye yok' denilecek bir durum değildir.