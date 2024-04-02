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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimizin mesajı yol göstericidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye devam edeceğiz. Farklı kesimlerin verdiği mesajlar var. Bunlar doğru değerlendirilecek. Bütün siyaset tarzımıza sirayet edecek. Milletimizin mesajı yol göstericidir." dedi. 'Erken seçim' sorusuna da yanıt veren Çelik, "Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir." ifadelerini kullandı.

17:11 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 17:30 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'da çıkan bir yangında kaybettiğimiz vatandaş sayımız 29'a ulaştı, bu olay dolayısıyla fevkalade üzgünüz. Olayı bütün yönleriyle takip ediyoruz.

Sayın valimiz orada, sayın cumhurbaşkanımız olayı takip etmektedir. Gözaltılar var. Maalesef can kaybı sayısı arttı.

"Sandıkta verilen mesajı doğru şekilde almak boynumuzun borcudur"

Şimdiye kadar bu seçimle birlikte 18 kez milletimizin huzuruna çıktık. Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu mesajı bütün boyutlarıyla ele alacağız çünkü biz milletin kurduğu bir partiyiz. Sandıkta verilen mesajı doğru şekilde almak boynumuzun borcudur.

Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu yerler ile ilgili olarak milletin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız.

Türkiye seçim sürecini tamamlamış oldu. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur, bununla ilgili çalışmalar yapılacak.

"Yeni anayasa çalışması olacak"

Yeni anayasayı hazırlamak gelecek nesillere borcumuzdur. Yeni anayasa çalışması olacak.

Yeni seçilen belediye başkanlarını tebrik ediyoruz. Milletimiz adına yapacakları hayırlı işlerde onlara destek olacağız.

İl Seçim Kurulu'nun Van kararı

Bu konu İl Seçim Kurulu'nun verdiği bir karar. Bu gereken şartların yerine gelmemesi nedeniyle bir karar almış. Burada İl Seçim Kurulu ve YSK yetkilidir. Konu hukuki bir konu. Seçim sistemimiz her türlü itiraz sistemini düzenlemiştir. Hukuken haklı değillerse, buna da herkesin saygı göstermesi lazım.

Demokratik tepkiyi göstermek herkesin hakkıdır. Bunu şiddete dönüştürmenin demokrasiyle bir bağı yoktur.

Erken seçim tartışmaları

Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir.

#AK Parti
#Ömer Çelik
#Seçim
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