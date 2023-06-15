AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz

Avrupa’da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler.