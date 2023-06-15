AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle;
"İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz."
İSVİÇRE'DE SKANDAL GÖRÜNTÜ
Avrupa’da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler.
Erdoğan'ı hedef alan skandal pankart
İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.
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23 dakika önce