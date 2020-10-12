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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı. Açıklamalar şöyle:

Türkiye’ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok.

  • Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur.

Türkiye ile sorunları masada çözmek isteyenler için Türkiye kapasitesi yüksek bir müzakere devletidir. Diplomasi yerine tehdit üretenlere karşı ise Türkiye haklarını koruma konusunda çok kudretli bir devlettir.

Dostluğumuz kıymetlidir. Müzakere masasında dostlarımızla hep “kazan-kazan” sonucu üretmekten yanayız. Masadan kaçıp tehdit ve dayatmalara sığınanlara ise cevabımızı sahada her zaman veriyoruz."

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