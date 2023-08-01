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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'a tepki: Utanç verici

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir." dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, "Bu şebekelere boyun eğenler utansın" ifadelerini kullandı.

21:07 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Ömer Çelik, Ermeni lobilerinin yalan siyasetine boyun eğen Disney Plus'a tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Ermeni lobilerinin yalan siyasetine boyun eğen Disney Plus'a tepki gösterdi.

Disney Plus’ın ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Dizi, daha sonra hazırlanacak özel montajlı yenilenmiş haliyle sinemada gösterime girecek.

Ömer Çelik'ten Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney'e tepki: Utanç verici

Skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip,
"Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir."
dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik,
"Bu şebekelere boyun eğenler utansın"
ifadelerini kullandı.

"Lobinin amacı Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır"

Çelik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.

Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.

Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"



#Ömer Çelik
#AK Parti
#Disney Plus
#Atatürk
#Ermenistan
#Türkiye
21 dakika önce
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