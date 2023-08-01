AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'a tepki: Utanç verici

Disney Plus’ın 8 milyon dolar harcadığı ancak ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin akıbeti belli oldu. Platformun, Türkiye’deki tepkileri yatıştırmak için “Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında” açıklaması yapsa da diziyi yayınlamama kararı aldığı öğrenildi. 6 bölümlük dizi 3 Kasım’da sinema filmi olarak ve sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterime girecek.