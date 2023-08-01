AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'a tepki: Utanç verici

Ömer Çelik, Ermeni lobilerinin yalan siyasetine boyun eğen Disney Plus'a tepki gösterdi.
Disney Plus’ın ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Dizi, daha sonra hazırlanacak özel montajlı yenilenmiş haliyle sinemada gösterime girecek.
Ömer Çelik'ten Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney'e tepki: Utanç verici
"Lobinin amacı Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır"
Çelik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.
Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.
Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.
Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.
Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…"