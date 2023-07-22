AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki

"Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."