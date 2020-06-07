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POLİTİKA

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'ın provokasyonuna tepki: Camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'ın provokasyonuna tepki: Camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.
Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

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Çelik'ten tepki

AK Parti'li Çelik, Güney Kıbrıs sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" ifadelerini kullandı.

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