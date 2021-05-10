AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Dünya dur demeli

AK Parti Sözcüsü Çelik tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Çelik, paylaşımında, “’Taraflara itidal tavsiye ediyoruz’ diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar” diyen Çelik, 'Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir” dedi.

Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir. REKLAM May 10, 2021

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