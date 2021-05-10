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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Dünya dur demeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi. Çelik, Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir” dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten İsraile tepki: Dünya dur demeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Çelik, paylaşımında, “’Taraflara itidal tavsiye ediyoruz’ diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar” diyen Çelik, 'Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir” dedi.

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