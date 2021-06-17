Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten İzmir HDP İl Başkanlığına yönelik saldırıya kınama
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İzmir HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırıya kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten İzmirdeki saldırıya ilişkin kınama​
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır."

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