AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Bu ülkeyi diktatörlük heveslisi Kılıçdaroğlu'na bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.
Çelik, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'li gençlerin, Türkiye'yi ve bölgesini geliştiren, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birinin mensupları olduğunu belirterek, gençlerden AK Parti çatısı altındaki günlerini verimli geçirmelerini istedi.
Bugün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 100 yıl sonra "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Çelik, AK Parti olarak, her zaman "egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun", altını çizdiklerini de vurguladı.
CHP eleştirisi
Çelik, en önemli meselenin milletin karşısında tutarlı siyaset yürütmek olduğunu söyleyerek, CHP'nin ise seçim zamanında "yalan ittifaklar kurduğunu" ve "gizli pazarlıklar yürüttüğünü" anlattı.
"Bol bol demokrasi dediler"
CHP'lilerin seçimlerde "özgürlüklerden" söz ettiğini hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:
- "Bol bol 'Demokrasi' dediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkıp hiç utanmadan 'Diktatör' diyorlar. Şimdi seçim kaybetmesine ve ağır bir yenilgi almasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yaptığı şeyleri görünce diktatör nasıl olurmuş hep beraber gözümüzün önünde bir seyrediyoruz ama ona bir şey hatırlatayım ben, siyaset tarihinde diktatörlerin bir özelliği vardır. Diktatörler halklarına karşı tankın topu arkasına saklanmaktadır. Halkla iç içe giremezler. Halkı gördükleri zaman kaçarlar. Bütün siyaset tarihinde böyledir. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızsa milletiyle beraber tankın, topun tüfeğin üzerine yürüdü."
İzmir ve yerel seçimler
CHP'nin "özgürlük anlayışının", La Fontaine'nin "Karganın ağzındaki peyniri düşürmeye çalışan tilkiyi" anlattığı hikayeyi anımsattığını ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu: