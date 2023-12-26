AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'Kötü insanlar' diye bir ifade kullandı. Biz bunu çok iyi biliriz. en son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi kötülükleri yapmak adına 14 Mayıs öncesi yaptıkları konuşmaları gördük. Terör örgütleriyle aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler.