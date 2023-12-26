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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Semih Bozkuş
18:56 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 19:03 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında AK Parti'nin seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, Aydın, Hatay, Diyarbakır, Muğla ve Van'da çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Netanyahu gibilerinin, PKK ve benzeri terör örgütleri gibi sayın Cumhurbaşkanımıza karşı söyledikleri söylemleri tekrar etme misyonunu seçmişse bu Özgür Özel'in bileceği iştir.

'Kötü insanlar' diye bir ifade kullandı. Biz bunu çok iyi biliriz. en son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi kötülükleri yapmak adına 14 Mayıs öncesi yaptıkları konuşmaları gördük. Terör örgütleriyle aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler.

Özgür Özel, CHP'ye büyük bir siyasi kötülük yapmıştır.

Ayrıntılar Geliyor...

#Ömer Çelik
#AK Parti Sözcüsü
#Açıklama
7 dakika önce
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