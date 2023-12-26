AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında AK Parti'nin yerel seçimlerle ilgili aday belirleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Aydın, Hatay, Diyarbakır, Muğla ve Van'da çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız normal mesaisine devam ederken illerimizle görüşmeye devam ediyor. Aday toplantısı daha sonraki görüşmelerde ele alınacak" dedi.

Çelik ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği "kötü insanlar" sözlerine de değindi.









Çelik yaptığı açıklamada, "Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP nasıl istikamet çizecek diye yapılan tartışmaları netleştirdi. Cumhurbaşkanımıza yönelik. 'Hain' diye bir ifade kullanıyor. Netanyahu böyle söyler. Terör örgütü PKK böyle söyler. Özel'in söylediği cümleler bunlarla aynı düzleme yerleşmiştir" tepkisini gösterdi.

CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Çelik, "Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. TSK bu mücadeleyi verirken bu ortak iradeyi göstermeyeceksin arkasından tepkiler gelince tepkileri yatıştırmak için uğraşacaksın. Yaptığınız iş doğruysa kaç gündür neden bunla uğraşıyorsunuz? Yaptığınız yanlıştır." dedi.









Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Netanyahu gibilerinin, PKK ve benzeri terör örgütleri gibi sayın Cumhurbaşkanımıza karşı söyledikleri söylemleri tekrar etme misyonunu seçmişse bu Özgür Özel'in bileceği iştir.

'Kötü insanlar' diye bir ifade kullandı. Biz bunu çok iyi biliriz. En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi kötülükleri yapmak adına 14 Mayıs öncesi yaptıkları konuşmaları gördük. Terör örgütleriyle aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler.

Özgür Özel, CHP'ye büyük bir siyasi kötülük yapmıştır.









Bu bildiriye imza atmamayı tercih ettiler. Tepki görünce 'biz bildiri yayınladık' diye ortaya çıktılar. Hiç kimse TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye imza atmama tavrını gösteremez.

Bu bir siyaset biçimi değildir. Biz bunu reddediyoruz. CHP ile anlaşamadığımız çok konu olsa da terörle mücadele konusunda ne kadar ciddi olduklarını gördük. Ama bu tavırlar son dönemlerde ortaya çıktı. Bu geçen dönemki CHP yönetiminde başladı şu anki yönetimde doruğa ulaşmış durumda.

'Biz bedava siyaset yapmıyoruz' diyor ama ilham aldıkları yerin son derece kötü bir görünüm çizdiğini göstermek lazım.

Hem Türkiye'ye kötülük yapmak istiyor hem de CHP'ye kötülük yapmak istiyor. Yaptıkları siyaset kötü bir siyaset, kalitesiz bir siyaset. Bir nefret siyasetidir.

Suriye ve Irak tezkerelerine Mehmetçik'e yetki veren tezkerelere hayır demekle başlayan bir süreçtir bu. Daha önceleri CHP hiçbir dönemde 'hayır' demezdi. Maalesef bu dönemde bunlarla birlikte ortaya çıkmış durumda.

CHP'de geçmişten gelen milli değerler konusunda hassas olanlar, imza atılmaması karşısında 'bunlar yanlıştır' diyenler, CHP'ye ve Türkiye'ye bu kötülüğün yapılmasını engelleyecek kişilerdir.

Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. Yaptığınız yanıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığınız dil nefret dilinin siyasetidir.