AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert tepki: Kamu alanını bölmek 28 Şubat kafasıdır

#CANLI: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. https://t.co/hKhdYRbzzU — Yeni Şafak (@yenisafak) September 11, 2024

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Özgür Özel'in tepki çeken sözleri

Hem Harbiyeliler hem de İmam Hatipliler milletin değeridir. Kamu alanını bu şekilde birtakım değerlendirmelerle bölmek 28 Şubat kafasıdır. Özel, sorumsuz siyaset anlayışını ortaya koydu.

Sayın Özel'in değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanımıza dönük Harbiyeliler ile imam hatipleri karşı karşıya getiriyor ifadeleri kınanması gereken yaklaşımdır. Son derece provokatiftir.

Narin soruşturması

Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip edeceğini söyledi. Partililerimiz de yakından takip edecekler. Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlış bir durumdur. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine hükümetimize bir takım laflar söyleyenler söz konusu oldu. Bu hepimizin acısıdır. Narin hepimizin kızı olmuştur.