|
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert tepki: Kamu alanını bölmek 28 Şubat kafasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmam Hatip-Harbiyeli karşılaştırmasına tepki gösteren AK Partili Çelik, "Özgür Özel'in Harbiye-İmam hatip karşılaştırması temelsizdir. Kamu alanı bölmek 28 Şubat kafasıdır" ifadelerini kullandı.

16:03 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:55 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Özgür Özel'in tepki çeken sözleri

Hem Harbiyeliler hem de İmam Hatipliler milletin değeridir. Kamu alanını bu şekilde birtakım değerlendirmelerle bölmek 28 Şubat kafasıdır. Özel, sorumsuz siyaset anlayışını ortaya koydu.

Sayın Özel'in değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanımıza dönük Harbiyeliler ile imam hatipleri karşı karşıya getiriyor ifadeleri kınanması gereken yaklaşımdır. Son derece provokatiftir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: CHP tek parti kodlarına geri döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP'nin koltuk kavgasına düştüğünü vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. Ortada fol yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Bizim eserimiz diyecekleri tek eserleri yok" dedi. İzmir'deki kongrede Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu olarak ağırlanmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Millet, iradesine dil uzatanı affetmez. Sadece AK Parti'ye, sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Özgür Özel'in millete özür borcu var" dedi.

Narin soruşturması

Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip edeceğini söyledi. Partililerimiz de yakından takip edecekler. Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlış bir durumdur. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine hükümetimize bir takım laflar söyleyenler söz konusu oldu. Bu hepimizin acısıdır. Narin hepimizin kızı olmuştur.

Özellikle de PKK'yı destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi görüntü vermeleri iki yüzlülüktür. Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden politika üretiyor. Tüm gelişmeler en yakın şekilde takip edilmekte. Bu acı milletin hafızalarına kazındı ve hepimizin sonuna kadar takipçisi olacağı bir süreç olmaktadır.

#Ömer Çelik
#AK Parti
#GÜndem
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları isim listesi