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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Yunan Bakana cevap Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a cevap: Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a cevap: Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'na dair açıklama yaptı. Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini söyledi. Çelik, "Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade etti. Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordulardan biri olduğunu herkes bilir. Ona diyeceğim tek şey şudur; bu tür kötü şakalar yapmayın, bu tür kötü şakalar alnınıza yapışır" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini söyledi.

Avrupa'daki ırkçı saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şunları kaydetti:

  • "Avrupa'da, bu yılın başından hazirana kadar 65 ırkçı ve İslam karşıtı vaka görülmüştür. 38'i Türk camisi ve cami derneklerine yöneliktir. Bu tip faşistlere göz yumanlar, eninde sonunda bunlarla yüzleşme durumuyla karşı karşıya kalıyorlar."

128 ülkeden 80 bin kişi Türkiye'ye getirildi

Koronavirüs salgınının başından itibaren 128 ülkeden 80 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini ifade eden 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Rum yönetimine tepki

Çelik, "Rum yönetiminin sistematik şekilde İslam ve Türk düşmanlığını himaye ettiğini düşünüyoruz" dedi.

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Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' sözlerine cevap

Çelik, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "savaşa hazırız" sözlerine ilişkin, "Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordulardan biri olduğunu herkes bilir. Ona diyeceğim tek şey şudur; bu tür kötü şakalar yapmayın, bu tür kötü şakalar alnınıza yapışır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Çelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 21.00'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak" diye konuştu.

Üç milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi

Meclisin yaptığı mahkemenin verdiği kararın usulü bir şekilde yerine getirilmesidir. Bir kişi bu hükmü giydiği andan itibaren bunun Genel Kurula okunması gerekiyor. Kesin hüküm gerçekleştikten sonra bu okunmuş. AYM’ye bireysel başvuru hükmün kesinleşmesini engellemez. Anayasanın 84’üncü maddesi gereği usulü bir işlemdir, odaklanması gereken mahkemelerin verdiği karardır. Meclis bu işlemi yapmaya mecburdur.

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Çelik, "CHP savrulmalarına alışkanız ama darbeci Hafter için 'seküler ve makul yönetim', Serrac yönetimine 'cihatçı' demek tarihi vahim bir hatadır" ifadelerini kullandı.

Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması

Çelik, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına ilişkin soruya, "Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor" yanıtını verdi.

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