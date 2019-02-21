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POLİTİKA

AK Parti Grubu yeni TBMM Başkan Adayı kim olacak

AK Parti TBMM adayını belirlemek üzere toplandı

AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan Adayını belirlemek üzere toplandı. Kapalı temayül yoklaması olarak yapılan toplantıdan çıkacak isim merakla bekleniyor. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul adayı olmasının ardından geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, görevini de Celal Adan'a devretmişti. TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu.
TBMM Genel Kurulu.

AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan Adayını belirlemek toplandı.

Partinin grup toplantısının yapıldığı salonda gerçekleşen oturum kapalı temayül yoklaması şeklinde gerçekleşiyor.

AK Parti TBMM adayını belirleyecek
OYNAT 00:23
AK Parti TBMM adayını belirleyecek
Binali Yıldırım'ın istifasının ardından geçici olarak Celal Adan'a devredilen TBMM Başkanlığı için partiler adaylarını belirlemeye başlıyor. Bu kapsamda AK Parti kapalı bir temayül yoklaması için bir araya geldi. Toplantının ardından ismin netleşmesi bekleniyor.
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Binali Yıldırım, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler sebebiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğü TBMM Başkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

TBMM Başkanı ne zaman seçilecek?

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek. Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

  • Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

Partilerin adayları ne zaman belli olacak?

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek.

TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.

TBMM Başkanı kaç oyla seçilir?

  • Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

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