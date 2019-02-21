AK Parti Grubu yeni TBMM Başkan Adayı kim olacak AK Parti TBMM adayını belirlemek üzere toplandı AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan Adayını belirlemek üzere toplandı. Kapalı temayül yoklaması olarak yapılan toplantıdan çıkacak isim merakla bekleniyor. Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul adayı olmasının ardından geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, görevini de Celal Adan'a devretmişti. TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.

Haber Merkezi 21 Şubat 2019, 12:00 Son Güncelleme: 21 Şubat 2019, 12:40 Yeni Şafak