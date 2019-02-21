AK Parti TBMM adayını belirlemek üzere toplandı

AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan Adayını belirlemek toplandı.
Partinin grup toplantısının yapıldığı salonda gerçekleşen oturum kapalı temayül yoklaması şeklinde gerçekleşiyor.
Binali Yıldırım, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler sebebiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğü TBMM Başkanlığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrıldı.
Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.
TBMM Başkanı ne zaman seçilecek?
TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek. Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
- Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.
Partilerin adayları ne zaman belli olacak?
TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek.
TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak.
TBMM Başkanı kaç oyla seçilir?
- Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.