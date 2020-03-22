AK Parti ve MHP bir araya geliyor: 80 bin mahkuma tahliye yolu

Kısa süre önce rafa kaldırılan ceza indirimiyle ilgili taslak, koronavirüsün ülkemize sıçramasıyla yeniden gündeme geldi. İkinci yargı paketinin TBMM’ye sunulmasının ardından AK Parti ve MHP’li kurmaylar 3’üncü yargı paketinde yer alması planlanan ceza infaz indirimini görüşmek için önceki gün bir araya geldi. Bir kısmına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, iki parti grup başkanvekillerinin yanında Adalet Bakanlığı bürokratları ve MHP’nin ceza indirimi teklifini hazırlayan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da hazır bulundu. AK Parti hazırladığı çalışmayı MHP kurmayları ile paylaştı. Pakette beş suçun kapsamının genişleyeceği belirtiliyor. Görüşmede MHP kurmaylarının örgütlü suçlar ve bazı uyuşturucu suçlarında da indirim istediği, AK Parti’nin de “bu teklifi Cumhurbaşkanımıza sunalım” dediği öğrenildi. AK Partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP’liler de Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi yaptıkları görüşme hakkında bilgilendirecek. Cumhur İttifakı ortakları, infaz paketiyle ilgili son değerlendirmeleri yapmak üzere yarın yeniden bir araya gelecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR

Pakette, denetimli serbestliğin süresinin uzaması planlanıyor. Buna göre denetimli serbestlik bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Denetimli serbestlik, adam öldürme ve terör dışında olacak. Salgın ve doğal afet durumlarında mahkumlar aileleriyle görüştürülecek. Cezaevlerinde iyi hal indirimi için komisyon kurulması da gündemde. Söz konusu komisyon hükümlülerin iyi hali olup olmadığını ve açık cezaevine geçip geçmediğine karar verecek. Yaşlılar için 60-70 yaş arası sağlık sorunları olanlar iki yıldan az bir süreyi denetimli serbestlikle geçirebilecek. 70 yaş ve üzerinde olanlar ise beş yıldan az bir süreyi denetimli serbestlikle geçirebilecek. Düzenleme yasalaşırsa cezaevlerinden yaklaşık 70-80 bin mahkum tahliye olacak.