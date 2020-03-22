Gündem AK Parti ve MHP bir araya geliyor 80 bin mahkuma tahliye yolu
POLİTİKA

AK Parti ve MHP bir araya geliyor: 80 bin mahkuma tahliye yolu

AK Parti, koronavirüs dolayısıyla terör ve cinsel suçlar dışındaki 80 bin mahkuma tahliye yolunu açacak tasarıyı MHP ile paylaştı. MHP’nin örgütlü suçlar ve bazı uyuşturucu suçlarında da indirim istediği, bu talebin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşüne sunulacağı öğrenildi. İki partinin ilgili kurmayları yarın tekrar biraraya gelecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kısa süre önce rafa kaldırılan ceza indirimiyle ilgili taslak, koronavirüsün ülkemize sıçramasıyla yeniden gündeme geldi. İkinci yargı paketinin TBMM’ye sunulmasının ardından AK Parti ve MHP’li kurmaylar 3’üncü yargı paketinde yer alması planlanan ceza infaz indirimini görüşmek için önceki gün bir araya geldi. Bir kısmına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, iki parti grup başkanvekillerinin yanında Adalet Bakanlığı bürokratları ve MHP’nin ceza indirimi teklifini hazırlayan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da hazır bulundu. AK Parti hazırladığı çalışmayı MHP kurmayları ile paylaştı. Pakette beş suçun kapsamının genişleyeceği belirtiliyor. Görüşmede MHP kurmaylarının örgütlü suçlar ve bazı uyuşturucu suçlarında da indirim istediği, AK Parti’nin de “bu teklifi Cumhurbaşkanımıza sunalım” dediği öğrenildi. AK Partililer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP’liler de Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi yaptıkları görüşme hakkında bilgilendirecek. Cumhur İttifakı ortakları, infaz paketiyle ilgili son değerlendirmeleri yapmak üzere yarın yeniden bir araya gelecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR

  • Pakette, denetimli serbestliğin süresinin uzaması planlanıyor. Buna göre denetimli serbestlik bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Denetimli serbestlik, adam öldürme ve terör dışında olacak. Salgın ve doğal afet durumlarında mahkumlar aileleriyle görüştürülecek. Cezaevlerinde iyi hal indirimi için komisyon kurulması da gündemde. Söz konusu komisyon hükümlülerin iyi hali olup olmadığını ve açık cezaevine geçip geçmediğine karar verecek. Yaşlılar için 60-70 yaş arası sağlık sorunları olanlar iki yıldan az bir süreyi denetimli serbestlikle geçirebilecek. 70 yaş ve üzerinde olanlar ise beş yıldan az bir süreyi denetimli serbestlikle geçirebilecek. Düzenleme yasalaşırsa cezaevlerinden yaklaşık 70-80 bin mahkum tahliye olacak.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hatay'a göz dikiyorsa onun gözünü oyarız
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hatay'a göz dikiyorsa onun gözünü oyarız
İtalya ülkece kepenk kapattı

İtalya ülkece kepenk kapattı

​Ülke genelinde tüm fabrikalar faaliyetleri durdurdu.
İcra ve iflas takipleri durduruldu

İcra ve iflas takipleri durduruldu

Koronavirüs nedeniyle alınan karar 30 Nisan'a kadar sürecek.
Rastgele söylemiyoruz!

Rastgele söylemiyoruz!

​Erdoğan'dan çok önemli koronavirüs mesajı.
Dikkat çeken gelişme

Dikkat çeken gelişme

​İlk defa bir önceki güne göre düştü.
12 hastamızı kaybettik

12 hastamızı kaybettik

Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Evde kal<br> ailene vakit ayır

Evde kal
ailene vakit ayır

​İşte evde ailenizle yapabileceğiniz aktiviteler.
Oturup yemek <br>artık yasak!

Oturup yemek
artık yasak!

​Lokanta ve restoranlara kısıtlama geldi.
İki ilde karantinaya alınacaklar

İki ilde karantinaya alınacaklar

Yedi ülkeden 3 bin 358 öğrenci geliyor.
65 yaş üstüne<br> sokağa çıkma yasağı

65 yaş üstüne
sokağa çıkma yasağı

Vatandaşlar telefondan ihtiyaçlarını bildirebilecek.
Son 24 saatte<br> 793 ölü

Son 24 saatte
793 ölü

​İtalya'da koronavirüs dehşeti gün geçtikçe büyüyor.
Evde kal uyarısı

Evde kal uyarısı

Bakan Koca'dan çok önemli açıklama.
Gerektiğinde <br>MSB devreye girecek

Gerektiğinde
MSB devreye girecek

Her tür maske imalatı hızla devam ediyor.
ABD'de sağlık <br>sistemi sınıfta kaldı

ABD'de sağlık
sistemi sınıfta kaldı

Koronavirüs hastası yaşadığı mağduriyeti anlattı.
15 dakikada <br>sonuç verecek

15 dakikada
sonuç verecek

​Sağlık Bakanlığı duyurdu: Hızlı tanı kiti devrede.
Uyarılınca <br>bıçak çekti

Uyarılınca
bıçak çekti

Uyarılara rağmen dışarı çıkan yaşlı adam...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.