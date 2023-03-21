AK Parti ve MHP temsilcileri Erdoğan'ın adaylığı için belgeleri YKS'ya teslim etti

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi, belgeleri YSK'ya teslim etti. Ardından AK Parti ve MHP temsilcileri basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "MHP TBMM Grubu olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı adayımız olarak kararını aldık ve sayın Erdoğan'ın 28. dönemde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya başvurusunu yaptık. Bu kararın ve başvurunun ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Biz önceden beri Aday Belli Karar Net diyorduk. Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

'Cumhur İttifakı tarihi bir birlikteliktir'

Söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise açıklamasında, "MHP Meclis Grubu, gerekli evrakları hazırlamış ve başvurusunu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kendiliğinden doğmuştur. Sadece bir seçim İttifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane davranışlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma iradesidir. Cumhur İttifakı'nın attığı tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

'Hayırlı olmasını diliyorum'

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise önümüzdeki seçimlerin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar önemli bir gün. Bütün renklerin bir arada olabileceğini gösteren baharın müjdecisi nevruz bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını gösterdiğimiz belgeleri YSK'ya teslim ettik. Hayırlı olmasını diliyorum."

YSK uçak kiralayacak

Yurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak. Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Seçmen listeleri

Seçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.



