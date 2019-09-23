Gündem AK Parti yargı paketi taslak metnini CHPye sundu
POLİTİKA

AK Parti yargı paketi taslak metnini CHP'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

Haber Merkezi AA
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Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

Pakette ceza indirimi yok

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 yılını dolduran avukata yeşil pasaport

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istiyoruz” açıklaması yapmıştı.

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