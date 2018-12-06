AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74 oldu

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında il ve ilçe belediye başkanlıkları için aday tespitlerini sürdürüyor.

Erdoğan tarafından 60 adayını daha önce kamuoyuyla paylaşan AK Parti'de, bugün biri büyükşehir 13'ü il olmak üzere 14 aday daha açıklandı.

Belediye başkan adayları belirlenen 74 yerin 24'ü büyükşehir, 50'si ilden oluşuyor.

AK Parti'nin aday gösterdiği 74 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor.

AK Parti, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü Düzce'den, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'i Ordu'dan, eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir'i Samsun'dan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i Gaziantep'ten, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi İzmir'den, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ise Ankara'dan belediye başkan adayı gösterdi.

AK Parti'nin adayları arasında iki bakan yardımcısı da var. Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin Sivas'tan, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise Bolu'dan belediye başkan adayı oldu.

17 isimle devam

AK Parti 17 mevcut belediye başkanı ile yola devam etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

6 il başkanı 2 vali

AK Parti'den mevcut 6 il, bir ilçe başkanının da yer aldığı aday listesinde, iki vali, bir de vali yardımcısı yer buldu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.

AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Üç dönem kuralı işletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin genel başkanı olmasının ardından bazı belediye başkanlıklarında değişikliğe gidilirken, bazı belediye başkanları da milletvekili adayı olmak için istifa etmişti.

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Bu kapsamda, Bursa'da istifa eden Recep Altepe'nin yerine Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Alinur Aktaş seçilmişti. Konya'da milletvekili adaylığı için istifa eden Tahir Akyürek'in yerine Selçuklu ilçe belediye başkanı Uğur İbrahim Altay getirilmişti. Parti bir süredir bu görevleri yürüten Aktaş ve Altay'ı yeniden aday gösterdi.

Aynı durum Çankırı belediye başkan adaylığında da yaşandı. Milletvekili adaylığı için istifa eden İrfan Dinç'in yerine belediye başkanı seçilen Hüseyin Boz yeniden aday yapıldı.

AK Parti, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı gerekçesiyle görevden alınan ve yeni görevlendirmeler yapılan yerlerde de titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda 3 büyükşehir, 7 il, 63 ilçe, 20 beldede görevlendirilen kayyumlar özelinde yapılan çalışmalar sonucunda, görevlendirmeyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Cumali Atilla ve Hakkari Belediye Başkanlığını yürüten Cüneyt Epçim AK Parti'den tekrar aday gösterildi.

AK Parti'de tüzük gereği üç dönem kuralı işletiliyor. Buna göre 3 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz aday gösterilmedi.

AK Parti tarafından büyükşehirlerden İstanbul, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla, illerden ise Osmaniye'nin adayı henüz açıklanmadı.

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