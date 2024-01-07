AK Parti
AK Parti’nin, 31 Mart yerel seçimleri öncesi hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 11'i büyükşehir 26 ilin adayını Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek programda açıklayacak. Programın saat 14.00’te başlaması bekleniyor.
Adayı açıklanacak iller belli oldu
Adayı açıklanacak iller belli oldu
Büyükşehirler:
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu.
İller:
Artvin, Bingöl, Bitlis, Düzce, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova.
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1 saat önce