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AK Parti'de bugün adayı açıklanacak 26 il belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti’nin 26 ildeki adayını açıklayacak. AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olması bekleniyor. Öte yandan AK Parti'de bugün açıklanacak 11'i büyükşehir 26 il belli oldu. İşte bugün adayı açıklanacak iller...

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:51 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 11:14 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti
AK Parti

AK Parti’nin, 31 Mart yerel seçimleri öncesi hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 11'i büyükşehir 26 ilin adayını Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek programda açıklayacak. Programın saat 14.00’te başlaması bekleniyor.

Adayı açıklanacak iller belli oldu

Büyükşehirler:
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu.
İller:
Artvin, Bingöl, Bitlis, Düzce, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova.
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
#Kocaeli
#Eskişehir
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