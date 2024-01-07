Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 28 şehrin adayını açıklayacak. İstanbul adayı Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum olacak. Adaylığın tebliğ edilmesinin ardından yakın çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Kurum, "16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un karmaşasını düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için yola çıkacağız" dedi.