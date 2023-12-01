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AK Parti'de yerel seçim çalışmaları tam gaz: Anket süreci başladı sonuçlar Erdoğan'a sunulacak

Yerel seçim hazırlıklarını ara vermeden sürdüren AK Parti, temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinin ikinci aşamasına geçti. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimleri için anket süreci başladı. Ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

09:39 - 1/12/2023 Cuma
Diğer
AK Parti

AK Parti

Aday belirleme süreci için isimli anketlere başlayan AK Parti'de belediyeler de anket yaptırıyor. Temayül yoklamasında çıkan isimler ile oylamada bulunmayıp şehrin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali yüksek isimler için anket yapılacak.


Belediyelerin nüfus yoğunluğu ve büyüklüğüne göre belirlenen sayıda aday adayı isimler Başkan Erdoğan'a iletilecek. Anketlerde başta büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra belde belediyeleri de dahil yerel seçimlerde kimin aday gösterilmesi gerektiği seçmene soruluyor.


Ar-Ge başkanlığının isim bazlı anketlerine ek olarak büyükşehir belediye başkanları da isim önerilmesi için anket çalışması yapıyor. Bu kapsamda ilçe belediye başkan adayları için belediyelerin yaptıracağı anket çalışması 5 Ocak'a kadar sürecek.


Bu anketlerde temayül yoklamalarında ismi olan aday adaylarıyla birlikte şehrin sosyolojik ve seçmen davranışlarına göre önde gelen isimleri aday olmak istiyorsa onlar da yer alıyor.


Sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak


Belediye başkanlıklarının yaptırdıkları anketlerde mayıs seçim sonuçlarına bakılarak seçmen profili üzerinden adaylar önerilecek. Nüfus yoğunluğuna göre aday adayı sunulacak.


Nüfusu az olan belediyeler için 2 aday önerilirken, nüfus yoğunluğu fazla olan belediyeler için en fazla 4 aday adayının ismi yer alacak. Çıkan sonuçlar bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.




#AK Parti
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#aday
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