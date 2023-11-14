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AK Parti’de yerel seçim takviminde değişiklik: Tarih uzatıldı

AK Parti'de 31 Mart 2024'teki yerel seçim için 9 Kasım'da başlayan aday başvuruları 22 Kasım'a uzatıldı. 19 Kasım'da yapılması beklenen temayül yoklamasının da 26 Kasım'da gerçekleştirilecek.

09:35 - 14/11/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı. Bu çerçevede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ya yetki verdi.

Bu kapsamda netleşen seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayan olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecekti.

Başvurular uzatıldı

Ancak Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampı sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, başvuruların 22 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Temayül yoklaması da 26 Kasım'da

19 Kasım'da yapılması beklenen temayül yoklamasının da 26 Kasım'da yapılacağını belirten Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir."
  • Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır. Hayırlı olsun.

Başvurular 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da sona erecek

17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, İl Başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır."



#AK Parti
#Yerel Seçim
#Ali İhsan Yavuz
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