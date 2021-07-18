AK Parti'den AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Almanya'da iş yerinde başörtüsü takmalarına izin verilmeyen iki kadının açtığı davada görüşü istenmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı, belli şartlar altında başörtüsü yasağı uygulanabileceğine karar vermişti.

AK Parti'den karara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik, karara ilişkin şunları söyledi:

Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir.

"Hak ve özgürlükler düzeniyle bağdaşmıyor"

ABAD’ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.

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ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.

GÜNDEM Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına kınama