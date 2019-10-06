AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaşanan olayı Twitter hesabından, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi" sözleriyle duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan skandal beğeniye tepki gösterdi.

ABD elçiliği, FETÖ'cü Ergün Babahan'ın attığı, "Bahçeli’nin siyasi sonu geldi" tweetini beğenmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu skandalı kınadıklarını belirterek, "Bahçeli'nin sağlığına ilişkin yapılan beğeni insani açıdan kabul edilemez" açıklamasını yaptı.





Tepkiler üzerine açıklama yaptılar

ABD Büyükelçiliği, söz konusu paylaşıma ilişkin, "Bugün erken saatlerde Twitter hesabımızdan alakasız bir gönderi beğenilmiştir. Hatadan dolayı üzgünüz ve karışıklıktan dolayı da özür dileriz" ifadeleriyle açıklama yayınladı. Fakat FETÖ'cü Babahan'ın hesabı hala takipten çıkarılmış değil.

1- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi. pic.twitter.com/eA6N5Hr2tt — İsmet Büyükataman (@buyukataman) 5 Ekim 2019

MHP'den sert yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaşanan olayı Twitter hesabından tepki gösterdi. Büyükataman, "12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir" yorumunu yaptı.

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