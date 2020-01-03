AK Parti'den ABD İran gerilimine ilişkin ilk açıklama: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir AK Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin ilk açıklama: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir" dedi.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 17:03 Son Güncelleme: 03 Ocak 2020, 17:22 DHA