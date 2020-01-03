Gündem AK Partiden ABD-İran gerilimine ilişkin ilk açıklama Irakın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir
POLİTİKA

AK Parti'den ABD İran gerilimine ilişkin ilk açıklama: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir

AK Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin ilk açıklama: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastler, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, Irak'ın güvenlik ve istikrarının Türkiye ile tüm bölge için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürüldü
DÜNYA
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürüldü

Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemlerin, tüm bölgenin aleyhine olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

  • "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır. Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda Irak’ın istikrarına verdiğimiz önemi ifade etmiş ve bu istikrarı tehdit eden unsurlara karşı olduğumuzu vurgulamıştır. Irak'ı uydu devlete dönüştürmeye dönük dış müdahaleler, suikastlar, hizip çatışmaları ve mezhep kavgaları bölgemizi ve Irak'ı daha büyük istikrarsızlıklara maruz bırakmaktadır. Bölgede tırmanan İran-ABD gerginliği bu açıdan çok kaygı vericidir. Şiddeti artırmak Irak halkına kötülük etmektir. Tüm tarafların itidal içerisinde davranması şu anda Irak’ın ve bölgenin ihtiyaç duyduğu en hayati yaklaşımdır. Türkiye olarak bölgenin güvenlik ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Trump'tan ilk açıklama: Süleymani daha önce öldürülmeliydi
DÜNYA
Trump'tan ilk açıklama: Süleymani daha önce öldürülmeliydi
İrandan intikam açıklaması

İran'dan intikam açıklaması

​Kasım Süleymani'yi öldüren ABD tehdit edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

Macron'un talebi üzerine görüşme gerçekleşti.
Dolmabahçede güvenlik zirvesi

Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

Bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
Endişe duyuyoruz

Endişe duyuyoruz

​Türkiye'den ABD-İran gerilimi ile ilgili ilk açıklama.
Yağışlı hava geliyor

Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji açıkladı: Türkiye yeni yağış dalgasının etkisine girecek.
Zehir zemberek açıklama

Zehir zemberek açıklama

​"Süleymani daha önce öldürülmeliydi".

Ortadoğu'da dehşet verici bir sayfa açılacak

Ortadoğu'da dehşet verici bir sayfa açılacak

​Süleymani'nin ölümü dünyanın gündemine oturdu.

'Gemiyi asla terk etmem'

'Gemiyi asla terk etmem'

​Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak'a konuştu.

İSPARK'ta tabelalar değişti

İSPARK'ta tabelalar değişti

​Yüzde 42 zamlanan tarife yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi.
Yerli otodan sonra<br>milli uçak geliyor

Yerli otodan sonra
milli uçak geliyor

​TUSAŞ tesisleri uçak yapabilir duruma geldi.
Tek hanelerde istikrara kavuşturacağız

Tek hanelerde istikrara kavuşturacağız

​Bakan Albayrak'tan çok önemli enflasyon değerlendirmesi.
Uyuşturucu kullandık

Uyuşturucu kullandık

​Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok ifade.
PKK'ya nokta operasyonu

PKK'ya nokta operasyonu

Terörist başı Öcalan'ın kuzeni etkisiz hale getirildi.
Trablus'ta havalimanına roketli saldırı

Trablus'ta havalimanına roketli saldırı

Libya'daki sıcak gelişmede tüm uçuşlar durduruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.