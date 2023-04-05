|
Reklam
Reklam
Gündem

AK Parti'den Akşener'in mermilerine net cevap: Partisi eridikçe agresif tavırlar sergiliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasıyla ilgili, "Kürsüden bağırarak sağa sola mermiler fırlatması içinde bulunduğu ruh halinin nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesi." ifadesini kullandı. Tunç, " Deli gömleği' diyerek aşağıladıkları millet iradesi, bugüne kadar olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendilerine gereken cevabı verecek"

18:21 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasına değindi. Tunç, Gazi Meclisin kürsülerinin, mermiler için değil milletin sözünü dile getirmek için var olduğunu belirterek, "
Sayın Akşener'in partisinin bugünkü grup toplantısında kürsüden bağırarak sağa sola mermiler fırlatması içinde bulunduğu ruh halinin nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesidir
." değerlendirmesinde bulundu.
Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarının hiçbirini Kandil'e söyleyemeyenlerin, siyaseten savrulma halinde olduğunu vurgulayan Tunç, "
Akşener, izlediği siyaset nedeniyle partisindeki erimeyi gördükçe daha da agresif tavırlar sergiliyor
. 'Deli gömleği' diyerek aşağıladıkları millet iradesi, bugüne kadar olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendilerine gereken cevabı verecek." ifadelerini kullandı.


#Yılmaz Tunç
#AK Parti
#Meral Akşener
#Mermi
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.