AK Parti'den Akşener'in mermilerine net cevap: Partisi eridikçe agresif tavırlar sergiliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yere mermi fırlatmasına değindi. Tunç, Gazi Meclisin kürsülerinin, mermiler için değil milletin sözünü dile getirmek için var olduğunu belirterek, "

Sayın Akşener'in partisinin bugünkü grup toplantısında kürsüden bağırarak sağa sola mermiler fırlatması içinde bulunduğu ruh halinin nasıl bir çıkmazda olduğunun göstergesidir