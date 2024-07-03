AK Parti'den Almanya İçişleri Bakanı ve UEFA'ya 'Merih Demiral' tepkisi: Irkçılık ve faşizm arayanlar seçim sonuçlarına odaklansın

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Takımımızın gollerini Merih Demiral attı. Gol sonrası Bozkurt sevinci yapan Merih Demiral "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" ifadelerini kullandı.