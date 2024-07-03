AK Parti'den Almanya İçişleri Bakanı ve UEFA'ya 'Merih Demiral' tepkisi: Irkçılık ve faşizm arayanlar seçim sonuçlarına odaklansın

UEFA, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada gol sevincinde 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demişti.
"Irkçılık ve faşizm arayanlar seçim sonuçlarına odaklansın"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve UEFA'ya tepki gösterdi.