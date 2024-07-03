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AK Parti'den Almanya İçişleri Bakanı ve UEFA'ya 'Merih Demiral' tepkisi: Irkçılık ve faşizm arayanlar seçim sonuçlarına odaklansın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." dedi.

Halil Akkoç
14:24 - 3/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 14:42 - 3/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

UEFA, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada gol sevincinde 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demişti.

"Irkçılık ve faşizm arayanlar seçim sonuçlarına odaklansın"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve UEFA'ya tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada,
"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır." i
fadelerini kullandı.
Millilerin başarısını hazmedemeyen Enver Aysever bu kez de Merih Demiral’ın 'Bozkurt' işaretine "Sabotaj" dedi

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yandaş gazeteci Enver Aysever, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında A Milli Futbol Takımımızın Avusturya zaferini yorumladı. Aysever, Avusturya zaferinde attığı gollerle yıldızlaşan Merih Demiral’ın gol sevincinde ‘Bozkurt’ işareti yapmasına “Sabotaj” dedi. Aysever, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında da Millilerin başarısını hazmedememiş, Türk Milli Futbol Takımı oyuncularına hakaret etmişti. Öte yandan, UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

#AK Parti
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#Almanya
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