AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Anayasalar değişmez, değiştirilemez metinler değildir. Zamanın ruhu ile yeni bir anayasa kaçınılmaz bir görevdir" diyerek MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurdu. Bahçeli, 4 kısımdan oluşan metni, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile paylaşacaklarını söyledi.

GÜNDEM MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi

"Bayramdan sonra kamuoyuyla paylaşacağı"

Bahçeli'nin anayasa çağrısına AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur." dedi.

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