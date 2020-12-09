AK Parti'den Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılık skandalına tepki: İnsanlık suçudur

Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı. Irkçı saldırıya bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan şu açıklamaları yaptı: "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile “ırkçılığa” kırmızı kart gösteren M Başakşehir kadroları herkese ders verdi.

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SPOR Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi

Spor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz.

SPOR Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek

"Irkçı tacizi şiddetle kınıyoruz"

Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz.

SPOR Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi



