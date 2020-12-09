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Gündem AK Partiden Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılık skandalına tepki İnsanlık suçudur
POLİTİKA

AK Parti'den Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılık skandalına tepki: İnsanlık suçudur

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle dururken, temsilcimiz sahayı terk etti. Skandal olaya tepkiler art arda geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı. UEFA'nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçı saldırı tüm Avrupa'da deprem etkisi yarattı. Irkçı saldırıya bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan şu açıklamaları yaptı: "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile “ırkçılığa” kırmızı kart gösteren M Başakşehir kadroları herkese ders verdi.

Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi
SPOR
Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi

  • Spor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz.

Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek
SPOR
Neymar ve Mbappe'den Başakşehirli futbolculara unutulmaz destek

"Irkçı tacizi şiddetle kınıyoruz"

Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz.

Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi
SPOR
Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi


PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık
OYNAT 00:51
PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık
PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya 'Irkçılık' yapıldı. Mücadelenin dördüncü hakeminin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı belirtildi. UEFA delegesi olay yerinde!.
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