AK Parti’den belediyelere hayatı kolaylaştırın talimatı : Pek çok alanda önlem alınacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce belediyeleri alınacak önlemler konusunda uyaran, bu çerçevede fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimlerinin artırılmasını, borcundan dolayı abonelerinin suyunun kesilmemesi emrini veren AK Parti, uyarılarına yenilerini ekledi. AK Parti, yönetiminde bulunduğu belediyelerden vatandaşların hayatını kolaylaştırmalarını isteyerek yeni adımları şöyle sıraladı:

*Halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları sıklıkla steril hale getirilecek.

* Bilhassa risk grubunda bulunan yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması için ihtiyaç duyulması halinde belediyelerimiz, yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

* Ayrıca bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına da başladı.

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SAĞLIK PERSONELİNE ÜCRETSİZ HİZMET

* Bu süreçte canla başla çalışan ve haklarını ödeyemeyeceğimiz sağlık personeline belediyelerimize ait otoparklarımız ile toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz. Kurum kimliklerini göstermeleri yeterli.

* Yine bazı belediyeler, sağlık personelinin ailesini de yalnız bırakmıyor. Onların yaşamsal ihtiyaçlarını belediye personellerinin evlerine ulaştırıyor. Bunun için sağlık çalışanlarının bir telefonu yeterli.

* Halkın sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını belirten AK Partili yöneticiler, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve bu süreçte evde kalmalarını istedi.