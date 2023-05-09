AK Parti'den büyük ilgi gören yeni reklam filmi: Her şeyin farkındayım doğrunun yanındayım

AK Parti yeni reklam filmi yayınladı.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere AK Parti'nin hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor.
Seçim çalışmaları kapsamında bugüne kadar birçok film yayınlayan AK Parti, yine beğeni toplayan bir çalışmaya daha imza attı.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve provokasyonlara ve dış güçlerin oyunlarına dikkat çekilen video, "Her şeyin farkındayım doğrunun yanındayım" başlığıyla yayınlandı.
Video, yayınlandığı andan itibaren kısa süre içerisinde yaklaşık iki milyon izlenmeye ulaştı.