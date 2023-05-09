|
Gündem

AK Parti'den büyük ilgi gören yeni reklam filmi: Her şeyin farkındayım doğrunun yanındayım

Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti yeni bir video yayınladı. "Her şeyin farkındayım doğrunun yanındayım" ifadesiyle yayınlanan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

00:37 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti yeni reklam filmi yayınladı.

AK Parti yeni reklam filmi yayınladı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere AK Parti'nin hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında bugüne kadar birçok film yayınlayan AK Parti, yine beğeni toplayan bir çalışmaya daha imza attı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ve provokasyonlara ve dış güçlerin oyunlarına dikkat çekilen video, "Her şeyin farkındayım doğrunun yanındayım" başlığıyla yayınlandı.

Video, yayınlandığı andan itibaren kısa süre içerisinde yaklaşık iki milyon izlenmeye ulaştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Siirtlilere ileten Binali Yıldırım seçim için destek istedi: Eniştenize sahip çıkacak mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Siirtlilere ileten Binali Yıldırım seçim için destek istedi: Eniştenize sahip çıkacak mısınız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Siirt'te konuştu. Artık güvenlik sorunumuz olmadığını belirten Yıldırım , "Terör olmadığına göre, milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." dedi. Erdoğan'ın kendisine, "Ben de her gün üç il geziyorum, enişteleriyim. Oraya gidemedim, sen git ama kulağım Siirt'in sonuçlarında olacak ondan sonra inşallah en kısa zamanda Siirt'e geleceğim.' dediğini aktaran Yıldırım, "Onun için bir kez daha soruyorum, eniştenize ele güne karşı, okyanus ötesine karşı, terör örgütlerine karşı, gitmesini isteyen Avrupalılara karşı sahip çıkacak mısınız? 14 Mayıs'ta en güçlü desteği verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

#AK Parti
#Seçim
#14 Mayıs
#Reklam filmi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.