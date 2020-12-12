AK Parti’den haddi aşan İranlı siyasilere sert tepki: Pusulalarını kaybetmişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen törende Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu. Erdoğan'ın sözleri, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i rahatsız etmişti. Sosyal medya hesabından haddini aşan sözler söyleyen Zarif "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" açıklamasında bulunmuştu.
"Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran'a sert tepkşi gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.
- Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar.
2) İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.
2) İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 12, 2020