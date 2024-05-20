AK Parti'den hayatını kaybeden Reisi ile ilgili taziye mesajı

İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede OHAL ilan edildi. İranlı yetkililer acil toplanma çağrısında bulunurken, dünya liderleri İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajları paylaştı. İran hükümeti bugün yaptığı açıklamada “Dünya mazlumlarının destekçisi, İran halkının hizmetkarı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Dr. Seyyid İbrahim Reisi, halka hizmet yolunda şehit düştü” ifadelerini kullandı. İşte dünya liderlerinin Reisi ve Abdullahiyan için yayımladığı taziye mesajları...