AK Parti'den hayatını kaybeden Reisi ile ilgili taziye mesajı

İbrahim Reisi - Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili açıklamada bulundu.
Çelik yaptığı paylaşımda,
"İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran Devleti’ne ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" i
fadelerine yer verdi.
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24 dakika önce