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AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret: Önceliğimiz memleketimizin ve milletimizin menfaatidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz devam edecek. Müzakerelerden olumlu sonuç çıkacağı kanaatindeyim" dedi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise "Açıklamaların gecikmesi, gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar olarak algılanmasın. Bizim önceliğimiz memleketimizin ve milletimizin menfaatidir" diye konuştu.

17:04 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
AK Parti Heyeti, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Heyeti, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şu şekilde:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladıkları destek için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz devam edecek. Müzakerelerden olumlu sonuç çıkacağı kanaatindeyim. Maalesef 6 Şubat’tan bu yana acı bir süreç yaşıyoruz. Türkiye’yi yeniden imar ve inşa etmek için kararlıkla yürüyoruz. Birinci gündemimiz yaraların sarılmasıdır.
Hiç şüphesiz ittifak içinde olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin parti programı ve siyasi fikirleri var. Ama hepimizi ortak noktaya getiren ilkelerimizdir.
Biz bu süreci bir pazarlık, koalisyon veya milletvekili pazarlıklarından ziyade, ilkeler etrafında bütünleşme ve fikirlerimizi ortaklaştırma olarak görüyoruz."
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Açıklamaların gecikmesi, gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar olarak algılanmasın. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatini sonuca ulaştırmaktır. Şimdiye kadarki süreçte pürüz yada anlaşılmayan nokta yok. Müzakereler devam edecek. Önümüzdeki günlerde bizim de AK Parti'ye bir ziyaretimiz olacak.

Ayrıntılar geliyor...




#AK Parti
#HÜDA PAR
#Numan Kurtulmuş
33 dakika önce
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AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret: Önceliğimiz memleketimizin ve milletimizin menfaatidir
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