AK Parti'den HÜDA PAR'a ziyaret: Önceliğimiz memleketimizin ve milletimizin menfaatidir

AK Parti Heyeti, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamaların gecikmesi, gizli saklı üstü örtülü pazarlıklar olarak algılanmasın. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatini sonuca ulaştırmaktır. Şimdiye kadarki süreçte pürüz yada anlaşılmayan nokta yok. Müzakereler devam edecek. Önümüzdeki günlerde bizim de AK Parti'ye bir ziyaretimiz olacak.
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