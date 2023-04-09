AK Parti'den iki bakan milletvekili adayı değil

AK Parti Ankara milletvekili adayları 2023 listesi seçmenlerin odaklandığı konuların başında geliyor. 2023 seçim takvimi işliyor. YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor. AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi kesinleşti. Buna göre, AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise İzmir 1. Bölge 1. sıradan listeye girdi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti Ankara milletvekili adayları son dakika haberleri.