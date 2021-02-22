AK Parti'den ilk açıklama: Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday olacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği iddia edilmişti.

Resmi açıklama geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin göreve geleceğini Twitter hesabından açıkladı. Kandemir, yaptığı açıklamada "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/O57P9UQuzb — Erkan Kandemir (@erkankandemir) February 22, 2021

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Numan Kurtulmuş Twitter'dan duyurdu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz İstanbul Kongremizde İl Bşk. Adayı olan Sn. Osman Nuri Kabaktepe'yi tebrik ediyor, görevi devredecek Sn. Bayram Şenocak'a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz İstanbul Kongremizde İl Bşk. Adayı olan Sn. Osman Nuri Kabaktepe'yi tebrik ediyor, görevi devredecek Sn. Bayram Şenocak'a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/03BUI6fnoC REKLAM February 22, 2021