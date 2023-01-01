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AK Parti'den İstanbul'a özel seçim şarkısı: Kaldığımız yerden başlama vakti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçim kampanyasının ilk seçim şarkısını paylaştı. 'Yeniden İstanbul' adı verilen şarkı büyük beğeni topladı.

15:03 . 17/09/2023 Sunday
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul'un 'Yeniden İstanbul' isimli seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul'un 'Yeniden İstanbul' isimli seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin “Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti” notuyla paylaştığı şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.



Yeniden İstanbul seçim şarkısıyla AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir kampanya yürüteceklerinin de ilk sinyalini verdi.


“Yeniden İstanbul” şarkısının klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gezileri, mitingleri, seçmenin kendisine gösterdiği teveccüh ve Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nden derlenen görüntülerden oluşuyor.


Klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti İstanbul İl Teşikilatı’nın İstanbul’a olan sevgisi anlatılıyor.

Şarkının sözleri ise şöyle:

  • Vuslatın kokusu sardı dört yanı
  • Ne çok özlemişiz seni İstanbul
  • Sevdanla tutuşup yandık İstanbul
  • Gözümüzün nuru sensin İstanbul
  • Bu aşk derin Leyla-Mecnun misali
  • Sıvadık kolları hizmete hazırız
  • Kaldığımız yerden başlama vakti
  • Senin için varız, gönülden bağlıyız
  • Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti


#AK Parti
#İstanbul
#Seçim
#Osman Nuri Kabaktepe
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