Gündem AK Partiden Mansur Yavaşa dikkat çeken soru Her 5 günün birini niçin yurt dışından geçirdin
POLİTİKA

AK Parti'den Mansur Yavaş'a dikkat çeken soru: Her 5 günün birini niçin yurt dışından geçirdin

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş, 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok. Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış?" dedi.

Haber Merkezi AA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığı görevde olduğu 200 günde yaptığı çalışmalar ve mali durum raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma ilişkin Şahin, şunları kaydetti:

  • "CHP'li Mansur Yavaş 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok.
  • Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış? 1 aydan fazla süren yurt dışı gezilerinin Ankaralılara maliyeti nedir? Hemşehrilerimizin bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum."
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