AK Parti'den Mansur Yavaş'a dikkat çeken soru: Her 5 günün birini niçin yurt dışından geçirdin AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Mansur Yavaş, 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok. Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış?" dedi.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 13:38 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 13:44 AA