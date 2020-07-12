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POLİTİKA

AK Parti'den Mansur Yavaş'a sert tepki: Su faturalarındaki hata kanıtlanmazsa istifa edecek misin?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, su faturalarındaki yanlışlığın binde 5 olduğunu iddia eden Yavaş’a istifa resti çekti. Burhan su faturalarının yanılma payının yüzde 80 olduğunu, eğer binde 5’lik bir hata kanıtlanırsa görevinden istifa edeceğini belirterek Yavaş’a "Binde 5'lik hata kanıtlanmazsa siz de istifa edecek misiniz?" diye sordu. Burhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi söyledikleri ile seçim sonrası yaptıklarının farklı olduğunun da altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'a kürsüden çağrıda bulundu.
AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, Mansur Yavaş'a kürsüden çağrıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’inin Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. Meclis kürsüsünde konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan seçim öncesinde belediye başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hatırlatarak vatandaşın su faturaları konusunda verdiği tepkileri dile getirdi.

Burhan, su abonelik fiyatlarındaki fahiş fiyatların da altını çizdi. Burhan “Bakın Sayın Başkan; şuanda şehirde su aboneliği 350 TL. Köylerden mahalleye dönüşmüş yerleşim alanlarında 3 Bin 500 TL en az, 7 BİN TL’ye kadar çıkıyor. Sayın Başkanım seçim öncesinde dediniz ki köylere dönüşü teşvik edeceğiz, peki sayın başkanım bu abonelik ücreti ile nasıl abone olacak köylüler birinci sorum bu" ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan konuşmasına şöyle devam etti:

  • "İkinci konu sayın başkan; diyorsunuz ki suya zam doğru değil su insan hakkıdır. Doğru su insan hakkıdır. Ama ekmeğe zam yapıyorsunuz, suya zam yapıyorsunuz, ulaşıma zam. Normalde su aboneliği 321 TL’den 350 TL’ye çıktı. 3. Ay ve 4. Ayda pandemi nedeni ile okunmayan, gelmeyen faturalardan dolayı insanlara cezalı faturalar gelmeye başladı. Mahkemelik olan esnaf var. Dul, yetim öğrenci, fakir fukara herkes sudan istifade etmesi lazım. Sayın Başkanım pandemi döneminde en fazla ihtiyaç olan şey sudur. Ne diyoruz maske, mesafe temizlik suyun arttığı bir dönemde su faturalarının bu kadar can yakıcı bir şekilde gelmesi Ankaralının gerçekten canını yakıyor."

SU KARTI BEDELİ YÜZDE 250 ZAMLANDI

Burhan, "Kartlı su aboneliği de 347 TL’den 487 TL’ye çıkmış 15 gün önce. Su kart bedeli 10 TL’den 25 TL’ye çıkmış yüzde 250 artış var. Kartlı su aboneliğinde de yüzde 40’a yakın bir artış var. Su madem temel insan hakkı ise neden bu kadar zamlar yapılıyor?" diye sordu.

VATANDAŞ SU FATURALARINA TEPKİLİ

AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, faturalardaki yanılma payı binde 5 diyen Yavaş’a istifa resti çekti. Burhan "Cumhuriyet gazetenizde bir açıklamanız var diyorsunuz ki faturalarda binde 5 yanılma payı var diyorsunuz. Ben de iddia ediyorum diyorum ki bu faturalarda yanılma payı yüzde 80'dir. Eğer binde 5 olursa ben belediye meclis üyeliğinden istifa edeceğim. Ama öyle değilse siz büyükşehir belediye başkanlığından istifa edecek misiniz?" İfadelerini kullandı.

Burhan, “6 milyon Ankaralıyı ilgilendiren bir konu doğru bilgi vermemiz lazım, güven en önemli unsurdur, eğer vatandaş faturaya güvenmiyorlarsa bu büyük problemdir” dedi.

PEKİ YAVAŞ, BURHAN’IN SORULARINA NE CEVAP VERDİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın Mansur Yavaş’a yöneltmiş olduğu bu soruların bazılarına, Yavaş cevap verdi. Yavaş, “Sayın Burhan, Köylülerin ödediği su aboneliği bedeli çok yüksek, ancak bu bedel daha önceki yönetim tarafından da alınıyordu” diyerek bedelin yüksekliğini kabul etti.

Ankaralı vatandaşlara gelen su faturalarındaki yükseklik konusunda belediyeye ve kendisine de şikayetler geldiğini belirten Yavaş, bu konuda gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Ancak Yavaş, Sinan Burhan’ın istifa sorusuna cevap vermedi.

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